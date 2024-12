Giornalettismo.com - Dati come merce di scambio: ora Meta rischia grosso

Dopo quasi due anni, la Procura di Milano ha chiuso l’indagine sulla presunta evasione fiscale (in Italia) da parte di. L’azienda di Mark Zuckerberg è accusata di non aver dichiarato un imponibile da quasi 4 miliardi di euro al Fisco italiano e di un conseguente mancato versamento dell’IVA pari a 887 milioni di euro per un periodo che va dal 2015 al 2021. Ma su cosa si basa questa tassazione mai dichiarata e versata? Secondo la magistratura italiana, tutto si basa sull’utilizzo dei(da parte dell’azienda di Menlo Park) degli utenti iscritti alle sue piattaforme social (Facebook e Instagram) in cambio dell’utilizzo e della fruizione dei suoi servizi digitali. Indagine evasione fiscale, cosa succede ora? Da questo assunto è partita la quantificazione di quei 887 milioni di euro di IVA non versati dae, soprattutto, il sillogismo deipersonali degli utentidi“commercializzabile”.