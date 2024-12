Lapresse.it - Conte ad Atreju: “No alleanza strutturale con Pd, mai cespuglio di nessuno”

“Noi non saremo mai il, il junior partner di nessun altra forza politica. Mai. Cercheremo di confrontarci con le altre forze progressiste. Ho sempre detto che non siamo per unaorganica col Pd o con le altre forze, perché snaturerebbe le nostre battaglie. Noi vogliamo fare il nostro percorso, poi a tempo debito vedremo se ci sono, come speriamo, i presupposti per costruire una alternativa di governo seria, credibile, solida. Se Schlein lo ha capito? È una domanda da fare a lei”. Così il presidente del M5s, Giuseppe, intervenendo ad, la kermesse di FdI in corso al Circo Massimo di Roma.: “Se fossi elettore FdI sarei deluso, da Meloni tante piroette”“Cosa penso della leadership di Giorgia Meloni? Se fossi un elettore di FdI rimarrei molto deluso per le tante piroette e le tante giravolte.