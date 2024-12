Bergamonews.it - Bentornata, Sofia! Goggia splendida 2ª a Beaver Creek, 313 giorni dopo l’infortunio

! E quanto sei mancata, verrebbe da aggiungere. A 313dal gravissimo infortunio che l’ha tenuta ferma per quasi tutto il 2024,ottiene uno splendido 2° posto anella prima discesa stagionale, la specialità di cui è regina.I buoni segnali si erano già visti negli scorsi due, quando la sciatrice bergamasca si era piazzata nelle posizioni di vertice giovedì (2°) e venerdì (1°), anche se la prova del nove era nella parte iniziale, più tecnica e dunque complicata per una velocista come lei.un’inclinazione nelle primissime fasi,ha preso velocità e iniziato ad accumulare vantaggio su vantaggio, senza mai perdere terreno e arrivando sul traguardo dando 1”18 a Priska Ming-Nufer, che era stata la più veloce tra le prime 6 a scendere.L’estrema soddisfazione diin fondo è stata ben visibile: braccia in alto a mo’ di liberazione e posto sulla sedia del leader — durato però soltanto pochi minuti, prima che Cornelia Hütter, campionessa in carica nella coppa di specialità, migliorasse il suo tempo di 16 centesimi, sufficienti per garantirsi la vittoria finale.