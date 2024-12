Gossipnews.tv - Ballando Con Le Stelle: Futuro Incerto per Mariotto!

Guillermosparisce dai social e il suocon le. Ecco cosa è accaduto!Guillermoha deciso di scomparire da Instagram, lasciando i suoi fan e il pubblico senza spiegazioni. Provando a cercare il suo profilo, non si ottiene alcun risultato. Una scelta che arriva in un momento particolarmente delicato per il giudice dicon le, già al centro di critiche dopo le polemiche scatenate da Striscia la Notizia e dal recente caos durante il celebre dance show condotto da Milly Carlucci.Le ragioni precise di questo gesto restano oscure, ma in molti ipotizzano che sia legato alle reazioni seguite alla consegna del famoso Tapiro d’Oro da parte di Valerio Staffelli., infatti, non ha accolto bene il riconoscimento simbolico: il suo comportamento durante l’incontro con l’inviato di Striscia è stato definito da molti spettatori come inappropriato.