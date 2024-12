Ilrestodelcarlino.it - Zarepta: pasto caldo e solidarietà a Natale grazie al Gruppo Gabrielli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un, per chi ne ha bisogno, non mancherà nemmeno a. Merito della, l’associazione ascolana che quotidianamente è impegnata a cucinare per chi non riesce a mettere insieme, principalmente per motivi economici, il pranzo e la cena. Al ‘Pas’, il polo dell’accoglienza e della, i volontari saranno a disposizione anche durante le festività. Anzi, per il 25 dicembre verrà addirittura servito un menù all’insegna della tradizione. "Ad offrire il pranzo di, quest’anno, sarà il, che non smetteremo mai di ringraziare – spiega Raniero Isopi, presidente di–. Mi metterò personalmente ai fornelli e,ai tanti componenti della nostra associazione, cercheremo di far passare una giornata di serenità a chi, purtroppo, è solo e non ha nessuno con cui condividere il momento di festa.