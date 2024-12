Treviso, violentissimo scontro tra bande nel cuore della città. Gravissimo un 22enne

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo il drammatico accoltellamento di un minorenne a Castel Volturno da parte di altri minori, c’è da registrare un altro violentotra giovani. Cambia la, ma la protagonista è purtroppo sempre la violenza che porta la firma di giovani e adolescenti, a volte poco più che bambini. L’ennesimo episodio di ferocia si è consumato questa volta a, dove un giovane di 22 anni è stato ritrovato gravemente ferito riverso in strada sanguinante.L’accoltellamento dopo un violentotra giovaniL’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri sera, giovedì 12 dicembre, quando un passante ha notato un ragazzo a terra in una pozza di sangue e ha subito chiamato l’1-1-8. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stata una violenta rissa tra giovani, forse una decina in tutto, tra via Castelmenardo e via Manin nel centro storico di