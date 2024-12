Lapresse.it - Sorteggio qualificazioni Mondiale 2026, il girone dell’Italia

A Zurigo, nella sede della Fifa, è andato in scena ildei gironi europei diai prossimi Mondialiche si disputeranno negli Stati Uniti e in Canada. Due gironi possibili per l’Italia, scenario dato dal continuo “incrociarsi” tra Nations League ealla Coppa del Mondo.Se la Nazionale guidata da Luciano Spalletti, testa di serie delsvoltosi in Svizzera, supererà la Germania nella doppia sfida dei quarti di Nations League in programma il 20 e 23 marzo, accederà nel Gruppo A composto da quattro squadre. Qualora dovesse perdere verrà inserita nel Gruppo I composto da cinque squadre.Nel Gruppo A è stata inserita, tra le squadre in seconda fascia, la Slovacchia di Lobotka, e l’Irlanda del Nord. Nel Gruppo I la Norvegia di Haaland, in seconda fascia, e Israele.