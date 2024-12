Ilfattoquotidiano.it - Si dimette il direttore dell’Agenzie delle entrate Ruffini: “Clima cambiato, dipinto come una caricatura: non scendo in politica ma parlerò”

Ildell’AgenziaErnesto Marialascia il suo incarico e sul Corriere della Sera commenta i retroscena giornalistici su un suo ingresso inper guidare una formazione di centro, a puntello della sinistra. Insomma, un nuovo terzo polo, per non lasciar vuoti lo spazio un tempo occupato da Renzi e Calenda. Sulle pagine del quotidiano di via Solferino,ha dichiarato: “Nonin campo, ma rivendico il diritto di parlare”. Poi chiama in causa i suoi critici, cioè i giornali della destra, senza nominarli: “Il, ho letto che parlare di bene comune sarebbe una scelta di campo. E che dunque dovrei tacere oppure lasciare l’incarico. È stata fatta persino una descrizionele del ruolo didell’Agenzia,se combattere l’evasione fosse una scelta di parte e addirittura qualcosa di cui vergognarsi”.