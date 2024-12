Ilfattoquotidiano.it - Sciopero trasporti, Salvini: “Giudici rei del caos”. Usb: “Attacca un nostro diritto. Disagi quotidiani per il ministro assente”

Matteotorna alla carica contro i magistrati in un’intervista a Libero, dopo che ieri il Tribunale regionale aveva bocciato la precettazione contro logenerale dei, in corso in queste ore fino al termine della giornata. “Abbiamo fatto tutto il possibile per difendere ilalla mobilità degli italiani – ha dichiarato il vicepremier – Per l’ennesimo venerdì di, i cittadini potranno ringraziare un giudice del Tar del Lazio”. Ildelle Infrastrutture ha commentato il verdetto deisulle pagine di Libero, diretto da Mario Sechi, l’ex numero uno della comunicazione di palazzo Chigi. Il tribunale amministrativo era stato chiamato in causa dall’Usb (Unione sindacale di base) per fermare il tentativo didi dimezzare gli scioperi, con il limite delle 4 ore per l’astensione dal lavoro.