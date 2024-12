Lapresse.it - Salute, Ebit lancia a Berlino la piattaforma per imaging diagnostico Suitestensa Zefiro

Leggi su Lapresse.it

, parte del gruppo Esaote e leader nell’Information Technology per la sanità, ha presentatoa EuroEcho-2024 di. Questacloud-native per la gestione e la visualizzazione delle immagini diagnostiche rappresenta l’ultima innovazione nella gamma, combinando 25 anni di esperienza nell’Enterprisecon le più avanzate tecnologie zero-footprint (Zfp).Progettata per massimizzare l’affidabilità diagnostica e semplificare i flussi di lavoro,punta a migliorare funzionalità, immediatezza ed ergonomia per i professionisti della, permettendo una gestione delle immagini diagnostiche senza precedenti. “nasce ed è stata progettata con un’attenzione particolare alle performance per semplificare il lavoro del clinico e di tutti gli operatori nella loro attività quotidiana con un’attenzione particolare agli aspetti della sicurezza, quindi con un’architettura interamente cloud-native e soprattutto web-based, zero-footprint, quindi senza alcuna installazione lato client per garantire la massima accessibilità, ovvero la completa indipendenza dal dispositivo e dalla posizione fisica da cui abbiamo bisogno di utilizzare le nostre immagini”, ha spiegato Gianluca Levrero, Ceo di