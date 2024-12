Ilnapolista.it - Salernitana, Iervolino condannato a 4 anni per corruzione

Il proprietario ed ex presidente dellaDaniloè statoa 4nel processo di primo grado nato da un’indagine per, come riportato da Repubblica. Tuttavia, la difesa sta già preparando il ricorso., la lettera ai tifosi dellaquando lasciò la presidenzaAveva lasciato la carica da presidente del club ad agosto, scrivendo una lettera ai tifosi:Cari tifosi della,Parlare a cuore aperto per me rappresenta una necessità, consapevole della passione che ci unisce e della tensione che, ahimè, è venuta a crearsi nelle ultime settimane. Non posso ignorare le critiche e le offese che mi sono state rivolte, né posso far finta di non vedere gli striscioni attraverso i quali qualcuno mi chiede di andarmene. Nello stesso tempo, sono rinfrancato dalle manifestazioni di affetto e vicinanza giunte da quella fetta di sostenitori, forse più grande ma anche meno rumorosa, che ha apprezzato i nostri sforzi e nutre ancora grande fiducia in questa società.