Lanazione.it - Rapina impropria a Lucca: arrestati tre giovani dopo un inseguimento autostradale

Leggi su Lanazione.it

Distraggono un’anziana in strada con uno stratagemma, poi la gettano a terra, le rubano la borsa e fuggono in auto, ma alla fine vengono raggiunti e acciuffati dalla Poliziaun rocambolesco. La Polizia di Stato, al termine di un lungoin autostrada trae Parma, ha infatti arrestato tre cittadini sudamericani di 20, 22 e 27 anni ritenuti responsabili di, avvenuta nel parcheggio di un supermercato, ai danni di un’anziana di 77 anni. Le Volanti della Questura die le pattuglie della Polizia Stradale di Pontremoli e Berceto, nella mattinata di mercoledì scorso, hanno tratto in arresto un ventenne cubano, un ventiduenne peruviano e un ventisettenne ecuadoregno al termine di un lungoiniziato dal parcheggio di un supermercato del quartiere San Concordio.