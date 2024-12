Anteprima24.it - “Raccontando il presepe..vivente”, torna la magia a Serino

Tempo di lettura: 2 minutiArrivato ormai alla sua tredicesima edizione,il..”. La famiglia Francescana disi prepara a farvi gustare e rivivere la dolcezza del Bambino di Betlemme! Nei giorni 28 e 29 Dicembre 2024 e 4 e 5 Gennaio 2025, dalle ore 18:00 alle ore 22:00, si terrà il tradizionale e ormai storiconell’antico Convento di San Francesco in, provincia di Avellino.Figuranti in abiti d’epoca vi faranno riscoprire le tradizioni e i mestieri del tempo, l’ antica osteria vi delizierà riscaldando le serate con pietanze tipiche, antichi sapori e bevande calde. Passeggiando per lo storico chiostro del convento e i luoghi ad esso adiacenti vi immergerete negli antichi mestieri, nel palazzo di Erode e nella capanna dei Re Magi.