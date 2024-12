Quotidiano.net - Presentazione del Rapporto ASviS Territori 2024: la diretta streaming

Indalla Plenaria Marco Biagi di Villa Lubin a Roma, sede del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), l'evento didelsui. Il documento illustra, attraverso dati e grafici, il posizionamento di Regioni, Province, città metropolitane, aree urbane e Comuni rispetto alla realizzazione dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, ma non solo. Infatti la ricerca comprende anche una rassegna delle esperienze internazionali ed europee dializzazione degli SDGs; approfondisce l’attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e le sue ripercussioni sugli enti locali; analizza le disuguaglianzeali e le politiche di coesione sia da un punto di visto europeo che nazionale; identifica i rischi naturali e antropici che il nostro Paese si trova ad affrontare, come ondate di calore, desertificazione e incendi boschivi.