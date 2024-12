Paraguay, filo diretto con l’Italia per un riconoscimento dell’Unesco

Leggi su Ildenaro.it

Il suono delle campane che da sempre evoca sensazioni di allegria, pace e comunità, acquisisce oggi un valore ancora più profondo e simbolico” pere per il mondo. Lo ha detto l’ambasciatore d’Italia in, Marcello Fondi, celebrando ilda partedell’armonia delle campane italiane “suonate a mano” come patrimonio culturale immateriale dell’umanità.La proposta – approvata all’unanimità – è stata presentata dal diplomatico italiano durante l’assemblea dei delegati alla XIX sessione del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, in corso in.Nel corso del suo intervento in plenaria l’amb. Fondi ha sottolineato “l’importanza di questoche ha per oggetto la tradizione secolare del tocco delle campane, un simbolo di pace condiviso a livello universale, che unisce generazioni e culture”.