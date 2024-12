Quotidiano.net - Operaio muore in un cantiere tangenziale in Valtellina

Infortunio mortale questo pomeriggio nelAnas per la realizzazione della nuovadi Tirano (Sondrio), in, una delle opere progettate nell'ambito dei giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Al momento ancora da chiarire la dinamica dell'incidente che ha provocato la morte di undi 65 anni, nonostante il tempestivo intervento dei medici e dei sanitari delle ambulanze di Areu. La tragedia è avvenuta in territorio comunale di Bianzone, iledile era stato visitato dal vicepremier Matteo Salvini due giorni fa. Informata la Procura di Sondrio, diretta da Piero Basilone, che ora indaga sull'accaduto. La vittima risiedeva in Basilicata e operava neldove l'appalto è stato vinto da un'impresa piemontese.