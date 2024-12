Amica.it - Nicole Kidman e i suoi ultimi (super) look. Icona di stile a 57 anni

ha dimostrato più volte il suo talento. In 40di carriera, l’attrice non ha mai rifiutato una sfida e si è cimentata in progetti diversi. Indiscussadi, ecco gli.In occasione della premiere del suo ultimo film Babygirl,ha sfilato sul tappeto rosa con un abito custom made di Balenciaga ricoperto di fiori tridimensionali. Per un gala organizzato da The Hollywood Reporter, il 4 dicembre, l’attrice australiana ha scelto vestito midi bon ton dell’A/I 2023 di Shushu/Tong. Due giorni prima, sul red carpet dei Gotham Awards, ha indossato un abito d’archivio firmato Dolce&Gabbana con fiori dipinti a mano. Nel video di Amica.it, si scoprono gliottoscelti daper partecipare a diversi eventi.GUARDA LE FOTOe le altre: tutte pazze per i capelli ricci Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAe i