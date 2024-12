Quifinanza.it - Milano cresce, ma non per tutti: i redditi quartiere per quartiere

, capitale economica d’Italia, è una città in cui la distribuzione del reddito riflette la complessità sociale ed economica dei suoi quartieri. Attraverso l’analisi dei dati suiimponibili per Cap negli anni 2021 e 2022, emergono tendenze che raccontano una città divisa tra zone di grande ricchezza e aree conmedi significativamente più bassi. L’analisi consente di osservare sia le disuguaglianze interne che i cambiamenti avvenuti nel corso dell’ultimo anno.Nel centro storico élite economica in crescita moderataI Cap centrali, come 20121 (Duomo e dintorni) e 20122 (San Babila e Guastalla), si confermano le zone con imedi più elevati.Nel 2022, il Cap 20121 ha registrato un reddito medio di 94.369 euro, con una crescita del 2,8% rispetto ai 91.775 euro del 2021.