Meloni riceve Abu Mazen | Impegno massimo per Gaza Palestina e Israele devono coesistere

Bilaterale a Palazzo Chigi tra la premier Giorgiae il presidente dell’Autorità palestinese Abu, in visita a Roma. Accolto dal picchetto d’onore. l’ospite è stato ricevuto dalla presidente del Consiglio per un faccia a faccia dedicato principalmente alla drammatica situazione della Striscia di. Nel ribadire il pieno sostegno all’azione dei mediatori per la cessazione delle ostilità ae il rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas, riferisce Palazzo Chigi, “la premier ha valorizzato il fortedel governo italiano in tutti i settori, incluso quello dell’assistenza fornita alla popolazione civile della Striscia, con particolare riferimento all’iniziativa “Food for”.Incontro-Abu, al lavoro per la soluzione dei due StatiIn questo quadro– prosegue la nota di Palazzo Chigi – ha ribadito l’dell’Italia a lavorare ad una soluzione politica duratura, basata sulla prospettiva dei due Stati.