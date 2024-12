Ilnapolista.it - La triste non conferenza di Conte ci ricorda che il rapporto media-allenatori è troppo sbilanciato

Lanondiciche ilNe scrivemmo sul Napolista l’anno scorso. La nostra proposta per iltico con glinon è cambiata. Si scrivono le domande su una lavagna elettronica. L’allenatore le legge: se accetta, risponde. Altrimenti amen. Ovviamente sarebbe una soluzione per evitare quelle domande accondiscendenti che hanno il solo obiettivo di far rispondere l’interlocutore nel tentativo di trattenerlo qualche secondo più. Una giornalistizzazione del “Ne me quitte pas” di Jacques Brel. Perché, in genere, alla prima domanda scomoda (ma oggi è considerata scomoda qualsiasi domanda, pure sul tressette) l’allenatore comincia a sbraitare oppure se ne va. Quello trae giornalisti è undiventato