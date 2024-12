Tpi.it - La lettera di uno studente anonimo diventa un caso: “Caro Babbo Natale, vorrei addormentarmi e non svegliarmi più”. La prof: “Aiutatemi a trovarlo”

Ladi unounta unlaanonima di unoindirizzata aapparsa su un albero del Politecnico di Bari.Ogni anno, infatti, il Politecnico decora l’atrio Cherubini con un albero sul quale gli studenti possono appendere le loro lettere.Ad attirare l’attenzione, però, quest’anno è unache è una vera e propria richiesta d’aiuto. “, so che non ti scrivo da un po’ e mi dispiace. Vivere èto estenuante, non ho più voglia di combattere per ciò che desidero. Se possibile,che ponessi fine alle mie sofferenze.e nonpiù” si legge nella missiva.Laè stata notata da una docente, Anna Castellano, che ha aggiunto il suo numero di telefono pregando lodi chiamarla.