Ilrestodelcarlino.it - “Intascava i soldi di alcuni clienti”: falsa commercialista condannata

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ferrara, 13 dicembre 2024 – Era finita a processo per una lunga serie di contestazioni, la più grave per truffa. Ma anche appropriazione indebita, sostituzione di persona, esercizio abusivo della professione. È la lista delle imputazioni di cui era accusata Barbara Salani, che ieri è stataa tre anni e mezzo di reclusione e 2.600 euro di multa dal giudice Alessandra Martinelli. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini la 47enne, in sostanza, è accusata di avere intascatochiesti addello studiodove lavorava in sostituzione dell’allora compagna del titolare – anche con cifre considerevoli, tipo 45mila euro a volta – per adempiere ad alcune incombenze. Non solo. Si era spacciata anche per, non avendone titolo, e in questa veste aveva anche firmato documenti per attivare utenze telefoniche, o contratti di locazione in vece dei