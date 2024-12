Incidente muore operaio in Valtellina

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.46 Infortunio mortale nel cantiere Anas per la nuova tangenziale di Tirano (Sondrio), in. Undi 65 anni è morto in unla cui dinamica è da chiarire. Nonostante i soccorsi tempestivi,per il lavoratore non c'è stato niente da fare La tragedia è avvenuta nel cantiere del comune di Bianzone. L'opera fa parte dei lavori per i giochi olimpici invernali di Milano-Cortina del 2026. Il cantiere era stato visitato due giorni fa dal ministro Salvini.