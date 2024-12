Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte e non solo: parola a Renato Olive

Leggi su Terzotemponapoli.com

A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero dalle 14:00 alle 15:00 e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenuto anche. Di seguito le parole dell’ex centrocampista (anche del ‘Ciuccio’). “Le riserve del? Sicuramente ci sono 3-4 giocatori che possono sostituire i titolari. Se vogliamo pensare alin un percorso a lungo termine, la rosa attuale non è all’altezza della situazione.l’ha già detto a più riprese, ma con lui può cominciare un nuovo ciclo”. Come si muoverà ilnel mercato di riparazione?“Acquisti a gennaio? Bisogna seguire le indicazioni di, ma serve capire quali sono le occasioni che si presentano dal mercato. Servono innesti mirati sul mercato. Bisogna prendere un elemento per ogni reparto, per portare avanti questo campionato e mettere le basi per le prossime stagioni.