Il Campidoglio dice addio all'Ipa: avviato il percorso di liquidazione

L’Assemblea Capitolina ha approvato la delibera che avvia la procedura didell’Istituto di Previdenza e Assistenza (Ipa), ente storico per i dipendenti di Roma Capitale. L’iniziativa, prevista per concludersi entro tre anni, mira a modernizzare il sistema di welfare cittadino e a razionalizzare i servizi di assistenza sanitaria e previdenziale. La decisione prevede la cessazione definitiva delle attività dell’Ipa dal 1 gennaio prossimo, con un piano finanziario di 37,5 milioni di euro per regolarizzare contributi non erogati dal 2011.La fine dell’Istituto IpaL’Istituto di Previdenza e Assistenza, fondato nel 1940, ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per i dipendenti di Roma Capitale. Tuttavia, problemi gestionali, contabili e lunghi periodi di commissariamento hanno reso l’ente sempre meno funzionale rispetto alle esigenze attuali.