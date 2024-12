Hojlund è protagonista mentre i visitatori faticano

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-12 21:51:46 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Rasmusè uscito dalla panchina per segnare due volte e fornire a Ruben Amorim la vittoria tanto necessaria nonostante un’altra prestazione inferiore agli standard del Manchester United a Plzen.Il quarto e il quinto gol dicon Amorim hanno fatto uscire di prigione lo United dopo una prestazione che ancora una volta fornisce più domande che risposte per i portoghesi.Dopo 45 minuti iniziali dolorosi, lo United è rimasto in svantaggio quando un altro errore di Andre Onana ha permesso all’attaccante veterano Matej Vydra di portare il Plzen in vantaggio.ha sostituito Marcus Rashford – il nazionale inglese tirato fuori prima di essere espulso dopo un’altra prestazione poco brillante – e ha avuto un impatto immediato, segnando il pareggio prima di afferrare il vincitore all’88’.