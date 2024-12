Isaechia.it - Grande Fratello, Chiara offesa da una battuta di Tommaso: “Completamente fuoriluogo, non mi piace quando le persone giocano su questi argomenti!”

Nella Casa delCainelli non ha gradito una infelicepronunciata daFranchi.La 25enne di Trento, entrata alnel corso della sedicesima puntata, aveva stretto sin da subito un buon legame con il 24enne di Siena. Eppure, durante una amichevole chiacchierata, l’idraulico ha rivolto alla ragazza immagine, ex campionessa di scacchi, unadecisamente inappropriata. La stessaha raccontato ad altri inquilini quanto accaduto:Stavano parlando di qualcosa, di sudore, tipo “ma te sudi?” e io ho detto “raga non ho capito”. E lui ha detto “vabbè ma tu non devi capire perché tanto fai la cubista“. Anche io ho pensato che gli fosse uscita male e lui stesso mi ha detto “era brutta, sono cattivole faccio”. Io non mi vergogno del mio lavoro, è una cosa che mi dà da mangiare, che mi fa arrotondare quindi non mi toccaIn piscinaparla dellaavvenuta ieri sera in sauna.