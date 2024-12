Biccy.it - Gianmarco Zagato, dopo le 7 previsioni del 2024 realmente accadute ne dà un’altra per il 2025

ogni dicembre su YouTube realizza un video diin cui predice, secondo le sue sensazioni, cosa accadrà nell’anno successivo. E mai come lo scorso dicembre ha dato una serie di anticipazioni che poi si sono rivelate essere reali. In tutto ne ha azzeccate 7.La più famosa è probabilmente la fine dei Ferragnez. Lo scorso dicembre, quando il video è stato registrato, non era ancora scoppiato il Pandoro-Gate e loro sembravano essere più uniti che mai. Seguono le predizioni su due gravidanze: quella di Hailey Bieber e quella di “una youtuber bionda italiana”. La prima ha partorito Jack Blue Bieber, mentre l’altra è Gaia Bianchi che ha annunciato di aspettare un figlio da pochi mesi.ha poi azzeccato lo scandalo di una catena di fast fashion per “prodotti tossici nelle loro merci” e questo è il caso di Shein; e anche uno scandalo a Hollywood “simile a Scientology”, e questo è il caso di P-Diddy e dei suoi White Party con i Freak Offs finali.