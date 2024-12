Quotidiano.net - Ferzan Ozpetek: “Resistenti e preziose. Le donne sono Diamanti”

Roma, 13 dicembre 2024 – Il diamante è la pietra più bella e preziosa e anche quella che resiste a tutto. “Come le”, afferma deciso. Che anche su suggerimento dell’amica Mina ha intitolatoil suo nuovo film, dal 19 dicembre nelle sale. E indicando le diciotto attrici che compongono lo straordinario cast al femminile, dice: “loro i miei”. Una ricca compagine guidata da Luisa Ranieri e Jasmine Trinca, due sorelle alla guida di un atelier dove si confezionano costumi per il cinema e per il teatro, e in cui lavorano Paola Minaccioni, Geppi Cucciari, Anna Ferzetti, Lunetta Savino, Nicole Grimaudo, Milena Mancini, Aurora Giovinazzo, Loredana Cannata, Giselda Volodi, Sara Bosi, Vanessa Scalera, Mara Venier. Completano il cast: Kasia Smutiniak, Carla Signoris, Milena Vukotic, Elena Sofia Ricci, Stefano Accorsi, Vinicio Marchioni e Luca Barbarossa, al suo debutto come attore.