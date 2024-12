Lanazione.it - Domenica l'inaugurazione della mostra "A memoria di forma"

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 13 dicembre 2024 - Dal 15 dicembre 2022 al 1° marzo 2025, Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium dell’Università di Pisa, presenta "Adi",di Caterina Sbrana e Gabriele Mallegni, a cura di Pietro Gaglianò, con comitato scientifico di Anna Anguissola e Chiara Tarantino (dipartimento di Civiltà e forme del sapere). L'si terrà15 dicembre alle 17. "Adi" gioca con la tecnicatura, storicamente impiegata per ricavare calchi in gesso da sculture antiche. Caterina Sbrana e Gabriele Mallegni utilizzano questa tecnica per esplorare il temamancanza erigenerazione. Partendo da fratture e lesioni di sculture e superfici architettoniche, trasno l’assenza in fonte di ispirazione creativa per dare vita a opere in ceramica e terracotta che contaminano forme antiche e moderne, elementi naturali e artificiali.