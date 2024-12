Spazionapoli.it - “Conte ha provato a destabilizzarci”: duro attacco dall’Inter

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime Calcio Napoli – Arriva unda parte di un titolarissimo dell’Inter nei confronti di Antonio: le dichiarazioni complete Il campionato è entrato nel vivo e tra le ultimissime calcio Napoli più interessati di giornata, c’è sicuramente quella legata alle dichiarazioni di un titolarissimo dell’Inter. La sfida a distanza tra i partenopei e i nerazzurri è iniziata da settimane, con l’Atalanta che si è inserita come terza incomoda e che, addirittura, svetta in testa alla classifica di Serie A dopo 15 giornate.A più riprese Antonioha lanciato la patata bollente tra le mani dell’Inter, definendola l’assoluta favorita per la vittoria finale dello scudetto. Via le pressioni dal suo Napoli, reduce da un decimo posto lo scorso anno. Non solo, ma le frecciate nei confronti dei nerazzurri sono proseguite anche durante il post partita della gara di San Siro per l’utilizzo del VAR.