Cityrumors.it - Calenda attacca le opposizioni: “Io mi sono sempre comportato diversamente”

Leggi su Cityrumors.it

Il leader di Azione è stato ospite ad Atreju per l’ennesimo anno e non usa parole tenere nei confronti di chi sta nella sua stessa coalizionechiaro e mai banale nelle sue esposizioni e nel voler commentare e spiegare le sue idee e confrontarsi con gli altri anche se non la pensano come lui. Per l’ennesima volta Carloarriva ad Atreju e parla senza peli sulla lingua.le: “Io mi” (Foto Cityrumors.it)Sul palco di Atreju è insieme al ministro dell’Energia Pichetto Fratin e cerca con lui di spingere l’Italia verso il nucleare perché ritiene sia una cosa saggia e lungimirante, soprattutto non pericolosa, anche se si pensa il contrario, tanto che spiega: “Da parte mia cercherò di spingere affinché ritorni il nucleare perché potrebbe fare bene, certo che con l’autonomia dare più potere alle Regioni anche in fatto di energia, potrebbe essere davvero sbagliato e pericoloso.