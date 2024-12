Gqitalia.it - Austin Butler con il suo boyfriend buzz cut anni '90 ci fa capire che il 2025 sarà un anno davvero bollente

Fino a qualche tempo fa,era il poster boy del taglio medio-arruffato'90, con uno stile volutamente disordinato che ha dominato la lista delle richieste dai barbieri. Ieri sera però, al San Francisco International Film Festival, l'attore si è presentato con un rudecut da hot-guy nuovo di zecca.si era forse stancato della sua laboriosa routine di hair styling? Oppure si tratta semplicemente di una scelta obbligata dal suo ruolo nel film Caught Stealing che vedremo nel? O ancora, aveva semplicemente voglia di cambiare? Non sappiamo dirlo con certezza, ma in ogni caso il nuovo taglio è fantastico.Se stai già pensando di imitarlo ci sono alcuni elementi da considerare. I capelli corti spostano maggiormente l'attenzione sui tratti del volto. In questo specifico caso, completare il taglio corto con un po' di peluria sul viso può essere un ottimo modo per ammorbidire l'aspetto, come ha fattosfoggiando un filo di barba incolta.