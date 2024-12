Terzotemponapoli.com - Zirkzee, ne parlano Krol ed Improta

L’ex Bolognafinora ha trovato poco spazio allo United. Negli ultimi giorni sta diventando una affascinante suggestione del calciomercato del Napoli. Ovviamente l’operazione è difficile, ma sta facendo parlare gli addetti ai lavori. Di seguito le dichiarazioni a Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda su Radio Kiss Kiss Napoli di Rudie Gianni, ex calciatori del Napoli.Ruudsu, e non soloCosì l’olandese: “Io amo sempre Napoli. Taylor? E’ un giocatore di fantasia, ma è anche molto dinamico, fa spesso assist e sa andare anche in goal. E’ un giovane che però può crescere ancora molto. A Napoli manca un uomo in mezzo al campo che abbia fantasia. Buongiorno? Lo pensavo già ai tempi del Toro che fosse forte, con Rrahmani sta facendo benissimo. E’ giovane, ma è già forte e può crescere ancora molto soprattutto con Conte.