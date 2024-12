Lanazione.it - VisMederi, una crescita da record. E domani apre il nuovo stabilimento

COLLE VAL D’ELSA (Siena)si espande a Colle Val d’Elsa: un segnale positivo per l’economia locale. In una provincia come quella di Siena, dove le difficoltà occupazionali e le crisi aziendali stanno segnando da tempo il panorama economico, l’espansione dirappresenta un’eccezione che dà speranza. L’azienda biotecnologica senese, guidata da Emanuele Montomoli, già affermata a livello internazionale per la sua attività nel campo della ricerca scientifica, ha aperto una nuova sede a Colle.l’inaugurazione. Se si vuole scrivere di speranza, quella dell’apertura ha un segno ‘più’, anche per il lato occupazionale. I dipendenti da 10 nel 2012 sono arrivati a esseere circa 200 nel 2024. Circa 100 di questi andranno a lavorare nella nuova struttura tra laboratori e logistica.