Lettera43.it - Via libera della Cassazione al referendum per l’abrogazione totale dell’Autonomia differenziata

Laha dato viaalper. La decisione, illustrata in una ordinanza di circa 30 pagine, arriva dopo il pronunciamentoConsulta che aveva, tra l’altro, considerato «illegittime» specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo.Il PalazzoConsulta (Imagoeconomica).La parola definitiva torna alla ConsultaLa parola definitiva torna ora alla Corte Costituzionale, che dovrà decidere per l’ammissibilità entro il 20 gennaio. I giudici non hanno dato invece dato l’ok al quesito presentato dai consigli regionali che puntavano alparziale.Il Palazzo di Giustizia, sedeCorte di(Imagoeconomica).Articolo completo: Viaalperdal blog Lettera43