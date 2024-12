Ilfattoquotidiano.it - Spese militari, Crosetto attacca Conte da Atreju: “Un quaquaraquà, firmò accordi con la Nato e ora fa finta che non sia suo problema”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Duro attacco del ministro della Difesa Guidoal presidente dei 5 Stelle, Giuseppe, al dibattito ‘Peacekeepers’ di, la festa di Fratelli d’Italia in corso al Circo Massimo a Roma. “Sono stanco di dovermi confrontare con il Movimento, che prima, con, ha accettato il 2% didel Pil alla, e oggi fache non sia un suo. Giorgia Meloni la pensava allo stesso modo quando era all’opposizione e oggi che è al governo. Questa è la differenza tra statisti e“.L'articoloda: “Uncon lae ora fache non sia suo” proviene da Il Fatto Quotidiano.