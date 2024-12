Oasport.it - Snowboard oggi in tv, PGS Carezza 2024: orari, programma, streaming, italiani in gara

Archiviata una trasferta asiatica straordinaria tra Mylin e Yanqing, la Nazionale italiana diparallelo vuole continuare a far bene e sull’onda dell’entusiasmo doppio appuntamento casalingo di Coppa del Mondo a(12 dicembre) e Cortina d’Ampezzo (14 dicembre), valevoli come terzo e quarto atto stagionale della Coppa del Mondo/2025.Si partecon la tappa diche vedrà presenti in tutto ben 13 atleti: al maschile Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Gabriel Messner e Marc Hofer; al femminile Elisa Fava, Elisa Caffont, Lucia Dalmasso e Jasmin Coratti.Guarda la Coppa del Mondo disu DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseLa tappa didel gigante parallelo della Coppa del Mondo di/2025 sarà trasmesso in diretta tv per gli abbonati su Eurosport 2 e in chiaro su Rai Sport, mentre ininsu Rai Play, Discovery Plus, DAZN, NOW e Sky Go.