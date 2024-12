Thesocialpost.it - Siria, ritrovata fossa comune con migliaia di resti umani

Questa mattina, 12 dicembre, una scoperta scioccante ha sconvolto il mondo. Nei pressi di Qutayfa, a nord-est di Damasco, giornalisti della tv panaraba al Jazeera hanno rinvenuto “” di corpi e. Le immagini trasmesse in diretta mostrano sacchi di plastica bianca connumerati, sparsi su un terreno di circa 5mila metri quadrati, grande quanto un campo da calcio.Leggi anche:, le fosche previsioni dell’esperto: “Ci sarà un effetto domino”L’inviato di al Jazeera racconta una scena drammatica. “È probabile che questi corpi provengano dalle prigioni politiche del regime, come quella di Sednaya”, dichiara con fermezza. L’area sembra essere stata usata come un’enorme. Gli indizi, secondo il giornalista, puntano a un legame diretto con le brutali pratiche di detenzione e tortura che avrebbero segnato gli ultimi anni di conflitto in