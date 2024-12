Ilfattoquotidiano.it - Siria, media: “A Damasco una fossa comune con migliaia di corpi”. I turchi combattono i curdi al nord: “Obiettivo la diga di Tishrin”

Unacon “di” e resti di. E’ stata mostrata in diretta tv da giornalisti della tv panaraba al Jazeera nei pressi di Qutayfa, a-est di. Le telecamere mostrano sacchi di plastica bianca con resti dicon indicazioni di numeri. “E’ probabile che questiprovengano dalle prigioni politiche del regime, come quella di Sednaya“, afferma il giornalista. “Questo terreno è grande circa 5mila mq”, afferma il giornalista mostrando l’area che corrisponde grosso modo alla superficie di un campo da calcio regolamentare.Con il paese che è lungi dall’essere pacificato, il principale fronte di guerra che resta aperto è quello deltra le forze turche e i. Nel primo pomeriggio l’Osservatorio nazionale per i diritti umani inha riferito che soldati di Ankara partecipano all’offensiva delle forze arabo-ne filo-turche contro quelle curdo-ne nel quadrante settentrionale di Manbij e Raqqa.