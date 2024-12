Ilveggente.it - Sinner, piove sul bagnato: scivolone Pellegrini

Federicatira in ballo Jannik: “L’atleta è responsabile a prescindere.Non si parlerà più di prodotti contaminati, ma di fonte contaminata. Una modifica che sembra solo di tipo lessicale ma che, in realtà, sintetizza alla perfezione il nuovo corso della Wada. Nulla sarà più come prima a partire dal 1° gennaio 2027, giorno in cui entreranno ufficialmente in vigore le modifiche apportate al codice antidoping dell’Agenzia.sul(AnsaFoto) – Ilveggente.itNon ci saranno più, per intenderci, casi simili a quello che ha coinvolto, suo malgrado, Jannik. Questo perché, per l’appunto, le modifiche apportate al codice vanno in una direzione ben precisa: quella di essere maggiormente flessibili rispetto al doping involontario e al rinvenimento di quantità infinitesimali di sostanze vietate rinvenute nell’organismo dei giocatori.