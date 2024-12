.com - Roma, scontro mortale sulla Pontina: la vittima è un 53enne

Leggi su .com

(Adnkronos) – Incidenteoggi, 12 dicembre,via. A perdere la vita è stato unitaliano. Lopoco prima dell’una di questa notte al km 21,00 in direzione Latina tra una Bmw 120 e la Fiat Punto guidata dalmorto sul colpo. A bordo della Bmw tre persone, due donne e un uomo, tra i 28 ai 32 anni, tutti italiani e ricoverati all’ospedale Sant’ Eugenio, non in gravi condizioni. Richiesti test alcolemici e tossicologici di rito per le persone coinvolte. In corso le indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell’incidente. L'articolo: laè unproviene da Italia Sera.