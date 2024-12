Ilrestodelcarlino.it - Risonanza magnetica e Tc. Niente più claustrofobia

Da oggi chi non poteva sottoporsi aper senso diha una alternativa "esotica": potrà fare l’esame senza alcun senso di oppressione, in uno spazio ampio, con sullo sfondo l’immagine di una spiaggia caraibica e in sottofondo la musica preferita che potrà scegliere. Come trasformare un esame di venti minuti da "incubo" per molti, perché in qualche modo si tratta di entrare in una sorta di loculo, in un momento piacevole. E’ la novità che propone il centro San Pellegrino diretto dal dottor Paolo Coschiera e di cui è Ad l’ingegner Bernardino Berdini: "Si tratta – spiegano – di unaPhillips 1,5T ad alta risoluzione senza elio con gantry, ovvero circonferenza da 70 centimetri, l’unica a Pesaro città ad averlo così ampio. La macchina per sua conformazione è anche particolarmente corta così da dare alle persone la sensazione della quasi apertura.