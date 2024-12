Sport.quotidiano.net - Riscatto Il Bisonte. Bella vittoria a Cuneo dopo quattro ko di fila

Nel recupero della settima giornata IlFirenze vince ae sorride perché il successo per 3-0 (19-25, 26-28, 20-25) mette fine asconfitte consecutive e i tre punti ridanno ossigeno alla classifica visto che consente alla squadra di salire dall’undicesimo al nono posto. Come voleva Bendandi le fiorentine hanno finalmente giocato a mente libera tenendo in mano il comando del gioco nel primo e terzo set; solo nel secondo c’è stato equilibrio sino alla fine con un emozionante testa a testa e continui sorpassi ma le biancocelesti sono riuscite ad aggiudicarselo allo sprint. Tranne Giacomello Bendandi ha utilizzato tutte le giocatrici, comprese quelle della panchina ed è stato ripagato con una prestazione corale di carattere che lascia ben sperare per il prosieguo del campionato.