Quelle famiglie distrutte Le figlie del camionista | | Fateci vedere dov’è morto

dove è successo". La prima cosa che hanno chiesto ledi Vincenzo Martinelli, autista di 55 anninell’esplosione di lunedì al deposito Eni di Calenzano alle porte di Firenze, è stata questa. Calpestare la stessa terra, oggi bianca per gli schiumogeni sparati dai vigili del fuoco e nera di cenere, dove loro padre ha posato i piedi. E annusare lo stesso cielo, visto da lui prima che quei piedi volassero in aria per sempre. Un cielo sotto il quale, forse, si è accorto che la sua vita stava per finire: la posizione in cui il corpo del 55enne è stato ritrovato, infatti, lascia intendere agli inquirenti che si fosse accorto che qualcosa non andasse e avesse tentato di mettersi in salvo, allontanandosi. Ad accompagnarle nello stabilimento è stato il governatore della Toscana, Eugenio Giani che, ieri mattina, insieme a una delegazione bipartisan del Consiglio regionale toscano guidata dal presidente Antonio Mazzeo, che si è riunita davanti ai cancelli del sito per commemorare le vittime oltre a Vincenzo: Davide Baronti di 49 anni, Carmelo Corso, di 56 anni, Franco Cirelli di 50 anni, Gerardo Pepe di 45 anni.