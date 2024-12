Ilgiorno.it - Partono i lavori sulla rete idrica

Iniziano con il nuovo anno ia carico delladi Cassolnovo: un intervento programmato da Pavia Acque che ha stanziato 600mila euro. L’opera, che in vari step interesserà almeno due chilometri di strade del paese, ha come obiettivo ridurre la perditae il miglioramento dei sistemi di monitoraggio, per offrire un servizio più efficiente e sostenibile. È poi prevista la sostituzione delle tubature in via Carlo Alberto, Noci, Beretta Zuleika, Marenco, Cernaia e Toti. Idovrebbero concludersi nel 2025. Per i cittadini saranno inevitabili dei disagi, che la programmazione deipunta a rendere meno impattanti possibile. Su via Carlo Alberto è allo studio la possibilità di intervenire siachefognatura, in questo caso con la compartecipazione del Comune, che comprenderà la posa di una nuova pavimentazione in porfido.