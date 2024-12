Non si deve avvicinare a Shaila Grande Fratello Lorenzo geloso di Javier | scenata davanti a tutti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Spolverato non le manda a dire, certi comportamenti diMartinez non riesce a mandarli giù: e arriva ladi gelosiaa tutta la Casa del. È successo durante la lezione di oggi pomeriggio di Enzo Paolo Turchi.che, poco prima, era stato demolito da Helena che di lui aveva fatto un ritratto impietoso: “è un narcisista. Io sarò sempre in mezzo finché sarò qua. La mia frase è per fargli capire che io sono qua come concorrente, sono sempre in mezzo”.>>, Yulia abbandona la casa per la denuncia: arrivano le sue prime parole da fuori. Ce l’ha con lui“Se tu vuoi additarmi come provocatrice, queste cose qua che sai che non sono, io lotto contro. Adesso inizio a giocare contro di lui veramente, perché capisca che se mi metto a commentare la situazione dirò sempre quello che penso.