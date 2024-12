Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Razzetti incanta, primo tempo nei 200 farfalla! 4×200 sl donne in finale col record italiano! Bene Curtis

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIORARI E ITALIANI IN GARA OGGI11.25: Ai 600 Australia, Germania, Cina11.23: A metà gara Australia, Germania, Cina11.21: Ai 200 Australia, Germania, Cina11.17: Vincono gli Usa con 7’40?04, seconda la Russia con 7’41?36, terza l’Italia con il nuovonazionale di 7’41?4611.16: RECOOOOOOOOOOOORDOOOOOOOOOO! Le azzurre hanno disputato un’ottima batteria chiudendo al terzo posto dietro di poco a Usa e Russia. Per l’Italia lac’è perchè sono cinque le nazionali al via nella prossima e ultima batteria11.15: Ai 700 Usa, Russia, Italia11.14: Ai 600 Russia, Italia, Usa. Grandedi Biagiotti11.13: usa e Russia in testa, poi Italia e Ungheria ai 50011.12: Ai 400 Usa, Italia, Russia, ora Biagiotti.