LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: 14a partita decisiva: si decide tutto o saranno spareggi?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:43 Stavolta il Bianco ce l’avrà, ma chissà se sarà lui oa definire il percorso quando ci sarà il momento di scoprire le carte in apertura. Potremmo anche vedere qualcosa di mai visto fino ad ora nel match, dove non c’è stata una vera predominanza di un impianto sugli altri.9:40 Siamo di nuovo pronti per l’ultimaa cadenza classica traDommaraju. Chi vince è Campione del Mondo, ma se si patta cigli.Buongiorno ancora a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladella quattordicesima e ultimaa cadenza classica del match valido per il Campionato del Mondo ditraDommaraju. 6,5-6,5: si è in parità alla vigilia di una giornata fondamentale.