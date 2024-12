Lettera43.it - L’americano liberato in Siria non è il reporter Austin Tice, scomparso da 12 anni

Non è ilil cittadino americanoin. Si tratta infatti di Travis Pete Timmerman, 29di cui non si avevano più notizie da maggio, quando si trovava a Budapest. L’uomo ha raccontato di essere stato detenuto per sette mesi e di essere arrivato nel Paese mediorientale a piedi, per un pellegrinaggio nei luoghi cristiani della.Anadolu captures footage in Damascus of missing US citizen Travis Pete Timmerman after release from Syria’s notorious ‘Far Falastin’ Prisonhttps://t.co/a5EQoeMACn https://t.co/dIf7DHtCTH pic.twitter.com/ebgppUqb4u— Saad Abedine (@SaadAbedine) December 12, 2024Inizialmente Timmerman, originario del Missouri, era stato scambiato per ilin12fa. Questo anche a causa del fatto che in un filmato diffuso online, in cui lo si vedeva sdraiato su un materasso sotto una coperta in quella che sembrava essere una casa privata, un gruppo di uomini lo aveva definito «giornalista americano».